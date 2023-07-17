В день исчезновения мама пропавшего ребенка праздновала день рождения.

В Тернополе полицейские оперативно разыскали 5-летнего мальчика и вернули родителям. Причина исчезновения удивила.

Как сообщает полиция Тернопольской области, мать лишь на несколько минут оставила без присмотра сына, а когда вернулась мальчика уже не было. Самостоятельные поиски взрослых результата не дали.

По словам женщины, она вместе с семьей отдыхала в одном из заведений общественного питания. Двое малолетних детей под присмотром женщины играли в комнате развлечений. Пока меньший сын захотел в туалет, женщина отлучилась с ним на несколько минут, оставив старшего мальчика. Когда же вернулась, его уже не было.

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Ориентировка с малолетним была передана всем нарядам. К поискам привлекли служебных собак и квадрокоптер.

"Результат не замедлил - через полчаса патрульные, совместно с работниками криминальной полиции и ювенальной превенции обнаружили мальчика на улице Карпенко. Маленького путешественника первым заметил экипаж патрульных. Нашли малышей почти в двух километрах от места исчезновения. Как рассказал мальчик, он хотел купить цветы маме на день рождения, которое она в тот день праздновала", - говорится в сообщении.

Мальчика вернули родителям.

Последние инциденты в Украине

15 июля в селе селе Городище Киевской области погиб ребенок. Тело 9-летнего мальчика обнаружили в реке Рось в 12 метрах от берега после того, как несколько часов его искали полицейские, работники ГСЧС и неравнодушные граждане.

Кроме того, в Одесской области в ужасной дорожной аварии погибли четыре человека, в том числе ребенок. Предварительно полицейские установили, что это произошло из-за того, что у фуры лопнуло колесо и она выехала на полосу встречного движения.

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