Мужчина также утверждает, что в справке ВВК есть ложная информация о состоянии его здоровья.

На Тернопольщине осужден мужчина, который проигнорировал полученную в ТЦК повестку на отправку в воинскую часть.

Как сообщает Zaxid.net, в приговоре, который вынесли в марте 2024 года, мужчину обвиняют в уклонении от призыва по мобилизации. В июне 2023 года он прошел военно-врачебную комиссию, был признан годным к службе, но проигнорировал повестку на отправку в воинскую часть.

Как пояснил в суде обвиняемый, его задержали на улице и отвезли для прохождения ВВК в пгт. Подволочиск. По словам мужчины, медицинский осмотр провели лишь поверхностно и признали его годным к службе. Он утверждает, что в справке ВВК есть ложная информация о состоянии его здоровья (у мужчины есть варикоз, проблемы с позвоночником и хронические заболевания). Однако решение ВВК он не оспаривал.

Видео дня

По словам мужчины, он не прибыл в ТЦК на отправку в воинскую часть, потому что "морально не готов к прохождению военной службы и не готов убивать, а также не умеет пользоваться оружием".

Суд признал мужчину виновным в уклонении от мобилизации и назначил ему три года тюрьмы. В то же время приговор еще можно обжаловать.

Скандалы с ТЦК в Украине

Ранее в Хусте на Закарпатье молодой человек совершил попытку самоубийства в помещении местного ТЦК. По словам его девушки, он решился на это из-за жестоких пыток, которые пережил в военкомате.

Также на днях во Львове военкомы прямо на улице затащили в автобус волонтера. По словам его жены, ее мужа просто похитили, а повестку вручили "задним числом".

Вас также могут заинтересовать новости: