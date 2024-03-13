К административной ответственности в Житомирской области привлекли около тысячи уклонистов, однако есть и единичные случаи уголовного наказания.

Начальник юридической службы Житомирского областного ТЦК и СП подполковник юстиции Евгений Гуртовой объяснил, как определяют наказание гражданину в случае неявки по повестке.

В комментарии Суспильному заявил, что наказание зависит от вида врученной повестки.

"Если неявка была по повестке, врученной для уточнения учетных данных и прохождения военно-врачебной комиссии медицинского осмотра, то здесь административная ответственность в виде штрафа от 1700 до 3400 гривень. Если повторно в течение года лицо, которое уже совершило и было подвергнуто административному наказанию - то от 3400 до 5100 гривень", - рассказал он.

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Гуртовой предупредил, что за неявку уже по мобилизационному распоряжению предусмотрена уголовная ответственность по статье 336 Уголовного кодекса Украины и наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.

При этом он утверждает, что к административной ответственности в Житомирской области привлекли около тысячи уклонистов, однако есть и единичные случаи уголовного наказания.

Мобилизация в Украине - как должна выглядеть повестка

Повестка имеет утвержденную форму, в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины №1478. Бланк повестки предусматривает расписку с личной подписью лица о получении повестки. Об этом в рассказала адвокат Марина Бекало.

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