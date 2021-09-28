Военный оказался между двумя транспортными средствами и получил травмы, не совместимые с жизнью.

В Сумской области погиб старший солдат Вячеслав Квокша, который во время погрузки военной техники оказался между двумя транспортными средствами и получил смертельные травмы.

Об этом сообщает Кролевецкийа горсовет.

"27 сентября во время погрузки военной техники 10 реактивной артиллерийской батареи 4 реактивного артиллерийского дивизиона (в/ч А1476) погиб старший солдат Вячеслав Квокша, который оказался между двумя транспортными средствами и получил травмы, не совместимые с жизнью", - говорится в сообщении.

В настоящее время обстоятельства смерти выясняются.

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По информации горсовета, Квокша родился в 1996 году. Проживал вместе с родителями в селе Буйвалово.

В 2017 году призван сначала на срочную военную службу, а затем на службу по контракту.

Как сообщал УНИАН, в августе в пригороде Львова старший солдат 45-го полка Национальной гвардии похитил автомобиль, чтобы вернутся домой в Тернополь. Старший солдат находился вне места несения службы по состоянию здоровья. В поселке Сокольники Львовского района он увидел припаркованный на обочине автомобиль Ford Sierra с ключами в замке зажигания. Угнав автомобиль он поехал в Тернополь.

Бойцу сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 289 УК. Суд отпустил его под личное обязательство.

Автор: Светлана Макринская