В пригороде Львова старший солдат 45-го полка Национальной гвардии угнал автомобиль, чтобы вернутся домой в Тернополь.
Об этом сообщает 368.media, ссылаясь на материалы уголовного дела по ч. 1 ст. 289 УК.
Старший солдат находился вне места несения службы по состоянию здоровья. В поселке Сокольники Львовского района он увидел припаркованный на обочине автомобиль Ford Sierra с ключами в замке зажигания. Угнав автомобиль, он поехал в Тернополь.
На 33-м километре трассы "Тернополь - Львов - Рава-Руская" его задержали.
Бойцу сообщили о подозрении по ч.1 ст.289 УК. Суд отпустил его под личное обязательство.
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