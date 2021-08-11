Солдат Нацгвардии угнал автомобиль под Львовом, чтобы вернуться домой

В поселке Сокольники солдат увидел припаркованный на обочине автомобиль Ford Sierra с ключами в замке зажигания и угнал его.

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