Свой поступок мужчина объяснил тем, что днем ранее его товарищ по службе задушил 53-летнюю женщину, когда они к ней наведались в гости.

В Днепропетровской области военнослужащий задушил коллегу, который накануне убил женщину.

Об этом Obozrevatel рассказали в правоохранительных органах.

«Днем 11 февраля солдат С. воинской части А-1126 в поселке Гвардейское Новомосковского района во время ссоры электрическим проводом задушил солдата этой же части К. Убийство произошло в квартире командира 3-й роты 3-го батальона старшего лейтенанта П. Тело товарища солдат спрятал в спальный мешок на балконе», - говорится в сообщении.

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По словам правоохранителей, свой поступок мужчина объяснил тем, что днем ранее его товарищ по службе задушил 53-летнюю женщину, когда они к ней наведались в гости. Во время ссоры после общего употребления спиртных напитков вечером 10 февраля К. задушил потерпевшую.

"Он ее затащил в ванную, где с помощью воды и полотенца придушил. Потом мы пошли из квартиры", – рассказал солдат С.

"Я был на эмоциях, набросился на него и придушил", – признался задержанный.

В отношении солдата С. открыто уголовное производство по факту умышленного убийства.

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Автор: УНИАН