Перевернулись и загорелись около 10 вагонов, загруженных опасными веществами.

В США произошла масштабная железнодорожная авария: в штате Огайо сошел с рельсов и загорелся поезд, перевозивший опасные вещества. Об этом сообщает CNN.

Авария произошла в субботу. Грузовой состав с более чем 100 вагонами потерпел крушение недалеко от города Восточная Палестина. Из 20 вагонов, загруженных опасными веществами, 10 сошли с рельсов и загорелись.

По имеющимся данным, в некоторых из перевернувшихся вагонов находился винилхлорид – легковоспламеняющееся токсичное вещество.

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Из-за масштабного пожара и угрозы для здоровья местных жителей власти решили эвакуировать население в радиусе 1,6 километра от места аварии. Остальным жителям городка запретили выходить на улицу.

При этом местные власти уверяют, что это лишь меры предосторожности, поскольку загрязнение воздуха незначительно.

"С точки зрения качества воздуха нет причин для тревоги. Запах исходит от огня, но на качество воздуха это не влияет", - заявил мэр города Трент Конавей.

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