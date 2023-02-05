Ледяной воздух принесли ветра из Арктики.

В США зафиксирован новый рекорд самой низкой температуры воздуха: -42 градуса по шкале Цельсия. Об этом пишет The Washington Post.

Рекордные холода зафиксировали на вершине горы Вашингтон в штате Нью-Гэмпшир. Датчики термометров показали -42 градуса Цельсия, что превосходит старый рекорд 1963 года.

Издание отмечает, что примерно такие температуры фиксируются на Марсе.

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"Экстремальный холод и сильный ветер более 100 миль/час от арктического воздушного потока заставил самую высокую гору на северо-востоке казаться другой планетой", – пишет издание.

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