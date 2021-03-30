После того, как уберут восстановительный кран, планируется починить контактную сеть и открыть движение по одному из двух путей.

Появилось видео момента аварии скоростного поезда «Интерсити» №732 сообщением «Киев-Запорожье», который сошел с рельсов 29 марта.

Видео, снятое из кабины машиниста в головном и хвостовом вагонах, опубликовали в соцсети Facebook.

Пресс-служба "Укрзализныци" сообщает, что по состоянию на 18:18 все вагоны подняты, поезд №731 с пассажирами, которых подвезли к нему автобусом, отправился в 18:25 с задержкой в 1 час 23 минуты.

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Сообщалось, что в 21:00 с рельсов планировалось убрать восстановительный кран, после чего будет отремонтирована контактная сеть и открыто движение по одному из двух путей.

"Соответственно, поезда №738, №70 и №69 прибудут с задержкой до двух часов", - говорится в сообщении.

Авария поезда "Интерсити": что известно

29 марта в 50 километрах от Запорожья сошли с рельсов 6 из 9 вагонов скоростного поезда №732 "Интерсити" сообщением "Киев-Запорожье". В вагонах поезда находились 88 пассажиров. Пострадавших в результате аварии нет.

«Укрзализныця» создала комиссию, которая расследует причины схода с рельсов нескольких вагонов.

По предварительной информации, крушение поезда произошло из-за повреждения рельсов, машинисту пришлось применить экстренное торможение.

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Автор: Денис Прядко