По предварительным данным, после преступления мужчина свел счеты с жизнью, сообщили в полиции.

В городе Славянск Донецкой области во вторник днем, 12 октября, мужчина на улице выхватил смартфон у женщины и скрылся.

Преступление случилось на ул. Свободы, потерпевшая описала внешность злоумышленника, и правоохранители выяснили, кто он и где живет, говорится на сайте Полиции Славянска и Лимана.

Впоследствии правоохранители узнали, что мужчина выпал из окна, расположенного на восьмом этаже. На месте происшествия правоохранители нашли украденный смартфон.

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Соседи сказали, что замечали в поведении возможного злоумышленника признаки проблем с психикой. По их словам, он иногда садился на подоконник открытого окна и свешивал ноги вниз.

Правоохранители начали производство по ч. 1 ст. 186 "Грабеж" и ч. 1 ст. 115 "Умышленное убийство" с пометкой "Самоубийство" Уголовного кодекса.

Напомним, в начале сентября в центре Одессы двое мужчин на глазах у прохожих вытащили из рюкзака одесситки мобильный телефон и начали убегать. Одного из них сразу задержали и изъяли чужой гаджет.

Злоумышленник предложил правоохранителям $100 в обмен на то, чтобы его отпустили. Другого правонарушителя копы в тот же день задержали в центре города.

Автор: Екатерина Присяжнюк