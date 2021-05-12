52-летний злоумышленник нанес многочисленные ножевые ранения 44-летнему мужчине.

Полиция задержала мужчину, который совершил покушение на убийство адвоката, президента футбольного клуба "Сумы" и бывшего прокурора Геннадия Демьяненко.

Читайте такжеВ крупном ДТП под Одессой пострадали четыре человека (фото)Как сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области, после совместного употребления спиртных напитков, 52-летний сумчанин нанес многочисленные ножевые ранения своему 44-летнему знакомому, в результате чего последний попал в больницу, а его нападавшего задержали полицейские.

"О преступлении в полицию сообщила жена потерпевшего, которая, придя домой, обнаружила окровавленного мужчину. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили и задержали злоумышленника. Им оказался 52-летний житель областного центра", – отмечается в сообщении.

Сейчас сотрудники полиции задержали нападавшего в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

"Мужчине уже сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 15 ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на убийство). Следствие продолжается", - говорится в сообщении.

Как уточняют местные СМИ, происшествие случилось 9 мая около 22:00, а пострадавшим, получившим колото-резаные раны, стал Демьяненко, который владеет юридической фирмой "LS Group". Ранее он работал в органах прокуратуры Украины, является государственным советником юстиции 3 класса, почетным работником прокуратуры и заслуженным юристом Украины, а также президентом ФК "Сумы".

Вечером 11 мая пресс-служба ФК "Сумы" распространила официальное заявление по поводу совершения покушения на убийство президента клуба.

"Официально информируем, что сейчас жизни и здоровью Геннадия Александровича ничего не угрожает, он прошел все необходимые реанимационные и медицинские процедуры. По факту получения им более десяти колото-резаных ранений. Органами полиции зарегистрировано и расследуется уголовное производство относительно покушения на убийство", – говорится в заявлении.

Также в ней выражается благодарность "врачам за чрезвычайно профессиональные действия и правоохранителям за оперативное реагирование на преступление".

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виталий Кохан