Как рассказали в полиции, родственники пытались распилить болгаркой патрон к крупнокалиберному стрелковому оружию.

В Ривненской области во время попытки распилить боеприпас травмировались двое родственников – тетя и племянник.

По информации отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции в Ривненской области, около 20:00 7 сентября к правоохранителям поступило сообщение от медиков, что в больницу с множественными огнестрельными ранениями доставлены двое жителей села Моквин.

Полицейские установили, что телесные повреждения потерпевшие получили во дворе по месту жительства в результате разрыва патрона к крупнокалиберному стрелковому оружию (12,7×108 мм).

Родственники пытались распилить боеприпас болгаркой / фото rv.npu.gov.ua

"Родственники пытались распилить его болгаркой", - говорится в сообщении.

Отмечается, что у 71-летней женщины медики предварительно диагностировали политравму, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, множественные ранения тела. А ее 54-летний племянник с тяжелыми травмами без сознания находится в реанимации.

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Следователи полиции начали досудебное расследование по факту незаконного обращения с боевыми припасами или взрывчатыми веществами по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

В полиции добавили, что, по словам женщины, боеприпас она нашла в лесу ориентировочно месяц назад. А вчера они решили сделать деталь к бытовому устройству.

Напомним, в центральной части Кропивницкого правоохранители недавно обнаружили тайник с боевыми средствами поражения. Схрон с оружием и боеприпасами был обустроен в частном доме на одной из центральных улиц города.

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Автор: Светлана Макринская