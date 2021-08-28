Среди изъятого – противотанковые гранаты и более тысячи патронов к автомату Калашникова.

В центральной части Кропивницкого правоохранители обнаружили тайник с боевыми средствами поражения.

Как сообщили в пресс-центре СБУ, схрон с оружием и боеприпасами был обустроен в частном доме, что на одной из центральных улиц города.

Тайник оборудовал в собственном домовладении представитель местных криминальных кругов. Злоумышленник ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение тяжких преступлений.

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Во время обыска по месту его жительства правоохранители обнаружили две реактивные противотанковые гранаты и ящик патронов к автомату Калашникова.

Решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Проверяется информация о возможном использовании обнаруженного арсенала для совершения диверсий или терактов на территории региона.

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Автор: Светлана Закелова