В центральной части Кропивницкого правоохранители обнаружили тайник с боевыми средствами поражения.
Как сообщили в пресс-центре СБУ, схрон с оружием и боеприпасами был обустроен в частном доме, что на одной из центральных улиц города.
Тайник оборудовал в собственном домовладении представитель местных криминальных кругов. Злоумышленник ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение тяжких преступлений.
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Во время обыска по месту его жительства правоохранители обнаружили две реактивные противотанковые гранаты и ящик патронов к автомату Калашникова.
Решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Проверяется информация о возможном использовании обнаруженного арсенала для совершения диверсий или терактов на территории региона.
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