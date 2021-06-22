В Ривненской области умер 56-летний водитель маршрутки, которого 7 июня ударил в лицо сын пассажирки.
Об этом сообщает Суспільне.
Конфликт между мужчинами произошел вечером 7 июня в селе Белая Криница. Женщина пожаловалась сыну, что не смогла дождаться маршрутку.
Заметив водителя той же маршрутки в магазине, 26-летний житель решил выяснить вопрос на месте. Однако тот ответил руганью.
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В то же время в комментарии СМИ сам виновник инцидента отметил, что не хотел наносить водителю повреждений, лишь требовал объяснений относительно несоблюдения маршрута.
21 июня водитель, не приходя в сознание, скончался в больнице.
Правоохранители открыли уголовное дело по статье о нанесении тяжкого повреждения по неосторожности.
После смерти потерпевшего производство переквалифицировали на убийство по неосторожности – сыну пассажирки грозит лишение свободы от трех до пяти лет.
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