Сыну пассажирки грозит лишение свободы от трех до пяти лет.

В Ривненской области умер 56-летний водитель маршрутки, которого 7 июня ударил в лицо сын пассажирки.

Об этом сообщает Суспільне.

Конфликт между мужчинами произошел вечером 7 июня в селе Белая Криница. Женщина пожаловалась сыну, что не смогла дождаться маршрутку.

Заметив водителя той же маршрутки в магазине, 26-летний житель решил выяснить вопрос на месте. Однако тот ответил руганью.

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В то же время в комментарии СМИ сам виновник инцидента отметил, что не хотел наносить водителю повреждений, лишь требовал объяснений относительно несоблюдения маршрута.

21 июня водитель, не приходя в сознание, скончался в больнице.

Правоохранители открыли уголовное дело по статье о нанесении тяжкого повреждения по неосторожности.

После смерти потерпевшего производство переквалифицировали на убийство по неосторожности – сыну пассажирки грозит лишение свободы от трех до пяти лет.

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Автор: Яна Ставская