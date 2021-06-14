На правоохранителя напали во время выполнения служебных обязанностей.

В селе Маринин, что на Березновщине в Ривненской области мужчина с вилами напал на правоохранителя.

Об этом рассказали в Ривненском областном центре экстренной медицинской помощи.

Медиков в 16:05 вызвала другая полицейская.

"Во время выполнения служебных обязанностей коллеге прокололи ногу вилами", - сообщила женщина.

Фельдшерская бригада осмотрела 31-летнего пострадавшего. Он жаловался на боль в бедре и незначительное кровотечение в области раны. Самого обидчика медики не видели: он якобы закрылся в своем доме.

Бригада скорой обработала рану полицейскому, наложила асептическую повязку и ввела обезболивающие препараты. Предварительный диагноз: колотая рана в нижней трети правого бедра.

Работники "экстренки" предложили отвезти пострадавшего в больницу, однако он отказался.

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Автор: Катерина Комолова