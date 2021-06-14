В селе Маринин, что на Березновщине в Ривненской области мужчина с вилами напал на правоохранителя.
Об этом рассказали в Ривненском областном центре экстренной медицинской помощи.
Медиков в 16:05 вызвала другая полицейская.
"Во время выполнения служебных обязанностей коллеге прокололи ногу вилами", - сообщила женщина.
Фельдшерская бригада осмотрела 31-летнего пострадавшего. Он жаловался на боль в бедре и незначительное кровотечение в области раны. Самого обидчика медики не видели: он якобы закрылся в своем доме.
Бригада скорой обработала рану полицейскому, наложила асептическую повязку и ввела обезболивающие препараты. Предварительный диагноз: колотая рана в нижней трети правого бедра.
Работники "экстренки" предложили отвезти пострадавшего в больницу, однако он отказался.
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