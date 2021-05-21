Сейчас дело направлено в суд для рассмотрения по существу / фото прокуратура

На Киевщине будут судить психически больного мужчину, который развращал родную племянницу.

Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.

Ювенальными прокурорами Обуховской окружной прокуратуры утвержден и направлен в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении 31-летнего мужчины по факту совершения развратных действий в отношении малолетнего лица и сексуального насилия (ч. 2 ст. 156, ч. 4 ст. 153 УК Украины).

По данным следствия, в прошлом году обвиняемый неоднократно находился с малолетней племянницей наедине и, пользуясь отсутствием родителей ребенка дома, совершал в отношении нее развратные действия сексуального характера и сексуальное насилие.

Читайте такжеПригрозил расправой и изнасиловал: на Харьковщине задержали извращенца (фото)

Выводы судебно-психиатрической экспертизы свидетельствуют, что злоумышленник – инвалид второй группы вследствие психического расстройства, из-за чего свои действия он не осознавал.

Сейчас дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Денис Прядко