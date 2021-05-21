На Киевщине будут судить психически больного мужчину, который развращал родную племянницу.
Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.
Ювенальными прокурорами Обуховской окружной прокуратуры утвержден и направлен в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении 31-летнего мужчины по факту совершения развратных действий в отношении малолетнего лица и сексуального насилия (ч. 2 ст. 156, ч. 4 ст. 153 УК Украины).
По данным следствия, в прошлом году обвиняемый неоднократно находился с малолетней племянницей наедине и, пользуясь отсутствием родителей ребенка дома, совершал в отношении нее развратные действия сексуального характера и сексуальное насилие.
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Выводы судебно-психиатрической экспертизы свидетельствуют, что злоумышленник – инвалид второй группы вследствие психического расстройства, из-за чего свои действия он не осознавал.
Сейчас дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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