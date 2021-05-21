Выводы судебно-психиатрической экспертизы свидетельствуют, что злоумышленник – инвалид второй группы вследствие психического расстройства, вследствие чего, свои действия фигурант не осознавал.

На Киевщине будут судить психически больного мужчину, который развращал родную племянницу.

Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.

Ювенальными прокурорами Обуховской окружной прокуратуры утвержден и направлен в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении 31-летнего мужчины по факту совершения развратных действий в отношении малолетнего лица и сексуального насилия (ч. 2 ст. 156, ч. 4 ст. 153 УК Украины).

По данным следствия, в прошлом году обвиняемый неоднократно находился с малолетней племянницей наедине и, пользуясь отсутствием родителей ребенка дома, совершал в отношении нее развратные действия сексуального характера и сексуальное насилие.

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Выводы судебно-психиатрической экспертизы свидетельствуют, что злоумышленник – инвалид второй группы вследствие психического расстройства, из-за чего свои действия он не осознавал.

Сейчас дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Автор: Денис Прядко