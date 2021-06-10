Его жизнь медикам спасти не удалось.

В Ривне вечером 9 июня мужчина выпал из окна 7-го этажа на автомобиль скорой помощи. Его жизнь медикам спасти не удалось.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в областном центре экстренной медицинской помощи, происшествие случилось на улице Мицкевича в Ривне.

К одной из городских многоэтажек после 20 часов 9 июня прибыла бригада Ривненской станции экстренной медицинской помощи. Ее вызвали, чтобы помочь женщине, которую, по предварительной информации, во время ссоры избил брат.

Пока медики осматривали потерпевшую, из соседней квартиры на 7-м этаже выпал ее брат 1991 года рождения.

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"Сначала он упал на козырек подъезда, потом - на карету скорой, а потом и на водителя экстренки. Именно он, по словам женщины, которая вызвала скорую, нанес ей телесные повреждения. На место происшествия прибыла еще одна бригада экстренки. Медики срочно начали реанимационные мероприятия и поместили пациента в карету скорой помощи. Однако спасти жизнь мужчине не удалось. Медики диагностировали смерть", - отмечается в сообщении Ривненского центра экстренной медицинской помощи.

Сейчас выяснено, что женщина, которую якобы избил погибший, получила многочисленные ссадины, сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Она госпитализирована.

Водитель скорой не травмирован. Сегодня местная полиция проводит расследование.

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Автор: Петр Хромых