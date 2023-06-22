По словам жителей дома Днепровского района, в котором утром 22 июня произошел взрыв, у них действительно был проведен газ до 16 этажа. Однако украинец Александр считает, что инцидент спровоцировала взрывчатка.

Жители пострадавшей от взрыва 16-этажки в Днепровском районе Киева считают, что их дом пострадала не из-за утечки газа.

По словам украинцев, дом действительно был полностью газифицирован, однако сила детонации была настолько мощной, что это не похоже на газ. Подробности выяснил на месте происшествия корреспондент УНИАН.

"Газ был произведен с нарушениями. В 70-м году был экспериментальный проект, который позволял газифицировать любые панели до 16-го этажа. Это норматив в Советском Союзе, он вступил в силу", - указал один из жильцов дома.

По его словам, уже в 80-х годах нормативы изменились и проводить газ можно было только до 11 этажа.

Как уточнил житель 9-го этажа Александр, в трехкомнатной квартире на 8-м этаже (эпицентр взрыва), могли находиться взрывоопасные предметы.

"Я думаю, что какая-то взрывчатка. Что там могли проживать люди, которые что-то там делали или готовили какие-то диверсии", - указал он.

По словам украинца, взрыв газа привел бы к разрушениям только одного этажа, а в этом случае - задело сразу три.

Взрыв в 16-этажке Киева - количество жертв возросло до 3 человек

Напомним, что утром 22 июня стало известно о взрыве в Днепровском районе столицы (улица Малышко) из-за возможной утечки газа. Такую версию выдвигали в Нацполиции, а также в Киевской городской военной администрации.

Сначала сообщалось, что в результате инцидента погибли двое украинцев, еще 4 человека пострадали.

Однако в 12:20 мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что спасатели извлекли из-под завалов еще одну жертву. Ею оказалась женщина. Поиск на месте происшествия продолжается.

Вас также могут заинтересовать новости: