Свой поступок злоумышленник объяснил спиртным и мыслями о нелегкой жизни.

В Одессе задержан мужчина за поджог чужого автомобиля.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

Отмечается, что инцидент произошел днем на улице Маршала Бабаджаняна (Малиновский район Одессы), где находилась припаркованная иномарка.

Увидев ее, 31-летний житель города Доброслав (Одесская обл.) разбил камнем стекло машины и бросил в салон бутылку с легковоспламеняющейся смесью, после чего поджег.

Злоумышленника оперативно задержали. Полицейским он объяснил, что приехал в Одессу в гости к родственникам.

"Он выпил спиртное, задумался о своей нелегкой жизни и выплеснул возмущение на попавшее под руки транспортное средство", - утверждают в полиции.

Ему объявлено подозрение в умышленном повреждении чужого имущества путем поджога по ч.2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины.

До избрания меры пресечения фигурант помещен в изолятор временного содержания. Ему грозит от трех до десяти лет лишения свободы.

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Как сообщал УНИАН, ранее в Одессе мужчина поджег автомобиль своей бывшей сожительницы. Таким способом он решил отомстить женщине за разрыв отношений.

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