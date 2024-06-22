По факту ДТП открыто уголовное производство по ч.1 ст. 286 УКУ.

В Рахове Закарпатской области 20-летняя водитель, выезжая с заправки, наехала на группу подростков, которые шли по обочине.

Как сообщил журналист Виталий Глагола, за рулем была дочь местного паталогоанатома София Данча. Двое девушек, Богдана Дренкалюк и Яна Бран, были госпитализированы. У одной из девушек якобы диагностирован перелом позвоночника.

"Местные жители сообщают, что сейчас отец виновницы пытается на местном уровне "все порешать", чтобы дочь не привлекали к ответственности", - отметил Глагола.

Журналист также добавил, что по факту ДТП открыто уголовное производство по ч.1 ст. 286 УКУ.

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Другие резонансные ДТП

Как сообщал УНИАН, 26 апреля в Броварах Киевской области произошло ДТП - легковой автомобиль въехал в группу прохожих. В результате аварии пострадали трое взрослых и ребенок. Водителем оказался председатель Броварской РГА Владимир Майбоженко. Проверка на алкоголь, проведенная на месте ДТП, показала в его крови 2,31 промилле.

27 апреля Шевченковский районный суд города Киева избрал меру пресечения Майбоженко - взятие под стражу до 24 июня без возможности внесения залога. В тот же день президент Владимир Зеленский уволил Майбоженко с должности председателя Броварской районной государственной администрации.

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