Скандальный полицейский из Закарпатья заблокировал строительство жилья для военных

Экс-начальник УБОП-а Закарпатской области Михаил Банк подозреваемый ГБР в краже лесов Буковеля.

Жена бывшего начальника УБОП Закарпатской области Михаила Банка заблокировала через суды строительство в Ужгороде, по которому квартиры должны были быть переданы военным.

Как говорится в материале Lenta.UA, в 2023 году в Ужгороде строительная компания "Доминус Старк" в сотрудничестве с Закарпатской ОВА начала проект по передаче квартир в новостройках нашим военным.

Пожалуй, наиболее приятным и символическим шагом стала недавняя передача ключей от квартиры военному 15-го отдельного горно-штурмового батальона 128-й ОГШБр, боевому офицеру Николаю Свергуну и его семье. Сейчас боец проходит реабилитацию после тяжелых ранений, полученных в бою против российских террористов. И как отметил председатель Закарпатской облгосадминистрации Виктор Микита, "хотя он уже не может быть на линии фронта и вместе с собратьями освобождать от оккупантов родную землю, Свергун является героем и будет всегда в строю".

Видео дня

Впрочем, этот проект начали блокировать местные горе-"активисты".

"Впрочем, как это часто бывает, некоторые решили "погреться" на этом крайне важном проекте, блокируя деятельность компании, которая, собственно, и занимается решением жилищных проблем для наших воинов. Сейчас разворачивается скандал вокруг строительства в Ужгороде жилья по адресу ул. Крымская, 24, которое было заблокировано в суде. И в этой истории фигурирует сразу несколько интересных персоналий", - говорится в материале.

Так, одним из первых истцов к ООО "ДОМИНУС СТАРК" оказалась некая "активистка" Банк Власта Васильевна - жена одного из самых одиозных чиновников Закарпатья - Михаила Банка. Экс-начальник УБОП-а Закарпатской области Михаил Банк подозреваемый ГБР в краже лесов Буковеля, а также был главным экологом Закарпатья.

"По версии ГБР, Михаил Банк, работая на руководящей должности в полиции, давил на работников местной власти в Яремче и лесохозяйственных предприятий области и именно так оформил 26 земельных участков общей площадью 4,5 га на своих родственников и подставных лиц в урочище Вишня. И хотя в конце концов его уволили из правоохранительных органов, отправить за решетку Банка так до сих пор не смогли. Интересно, что по данным СМИ, господину Банку, а точнее его жене на улице Крымской принадлежат два элитных дома стоимостью около 2 миллионов долларов. Откуда такие бешеные деньги у чиновника? Догадаться не так сложно. Показательно, что в декларации Банка фигурирует один из домов. Впрочем, по цене в 150 тысяч гривень. Даже не смешно...", - говорится в материале.