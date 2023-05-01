Полгода животное мучилось в тесном сарае. Конь пытался вырваться на свободу и в отчаянии бился об дверь и стены своей "тюрьмы".

В пригороде Одессы породистого коня заморили голодом: благородное животное держали в темном сарае, зоозащитники не смогли его спасти.

Об этом УНИАН сообщила представитель зоозащитной общественной организации "А-Химса" Александра Гарбарь. По ее словам, изможденного коня по кличке Белый Парус местные жители обнаружили лежащим в поле, недалеко от поселка Усатово. Возмущенные люди обратились в полицию и зоозащитникам.

По данным Гарбарь, породистое животное владелица купила полгода назад, чтобы "зарабатывать деньги".

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"Она хотела использовать благородное животное в коммерческих целях - в центре Одессы фотографировать, катать "клиентов" и прочее. При этом, она содержала его в тесном сарае, в которой не было даже соломы. Несчастный конь спал на голой земле, в собственных испражнениях...", - рассказала зоозащитница.

Она утверждает, что конь был весь в ранах и кровоподтеках, голова и глаза - в ушибах. Он пытался вырваться на свободу и в отчаянии бился об дверь и стены сарая.

"Благодаря титаническим усилиям, мы смогли его забрать и перевезли в безопасное место. Ветеринары сделали все возможное, но 3-летний Парус умер. Умер от крайней степени истощения, его мучительница наказывала его лишением пищи и воды", - утверждает Грабарь.

По факту гибели Белого Паруса открыто производство по ч. 1 ст. 299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины. Как уточнила Александра Гарбарь, для установления причины смерти животного назначена экспертиза.

Зоозащитница добавила, что у хозяйки замученного животного есть еще собака породы "пекинес", внешний вид которой оставляет желать лучшего. По словам местных жителей, в частности, у него вросший в шею ошейник.

В Украине спасли щенка, которого поила водкой хозяйка

Напомним, что недавно случай жестокого обращения с животными случился в Киеве. Жертвой насилия стал маленький щенок, которого вместо нормальной еды хозяйка поила водкой. Скулеж собаки случайно услышали соседи преступницы и вызвали правоохранителей.

В квартире садистки не раз слышали звуки ссоры. Женщина регулярно привязывала собаку к батарее и избивала. Подробности рассказал старший лейтенант полиции Денис Матвиенко.

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