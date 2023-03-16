Теперь он живет у полицейского.

В Киеве спасли трехмесячного щенка, которого била и поила водкой владелица.

Как сообщают в отделе коммуникации полиции Киева, инспекторы по противодействию домашнему насилию приехали на вызов о конфликте между соседями на улице Ижакевича. В загроможденной комнате женщины, которая их вызвала, они услышали скуление и увидели щенка таксы, который дрожал и выглядел напуганным.

Владелица отказалась отвечать, почему собака находится в таком состоянии и есть ли надлежащие здесь для нее условия. Соседи же рассказали, что женщина постоянно устраивает ссоры, издевается над щенком, а также привязывает его к батарее и бьет.

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"Ни разу нарушительница не выгуливала песика на улице и морила его голодом. Соседи, кто как мог подкармливали животное. Чтобы четвероногий менее раздражал женщину и не скулил - она подпаивала его водкой. В квартире мы не нашли ни корма, ни других продуктов для щенка, не говоря уже о посуде или других вещах для него", - рассказал старший лейтенант полиции Денис Матвиенко.

Полицейские отвезли животное в ветеринарную службу, а на женщину составили протокол по ч. 1 ст. 89 Кодекса Украины Об административных правонарушениях (жестокое обращение с животными). Суд оштрафовал ее на 3400 гривен.

Врачи диагностировали собаке тяжелую инфекционную болезнь, отсчет жизни шел на часы. Полицейские приобрели необходимую вакцину и врачам удалось спасти щенка. Впоследствии его решил забрать полицейский.

"Песика я назвал "Боб" или ласково - "Бабаныч" и для меня он настоящий друг, о котором я мечтал, но долго колебался брать из-за постоянной занятости на работе. Сейчас с ним помогает моя девушка. Боб уже отошел от болезни, вернулся к счастливой жизни и играется с удовольствием. Уверен, что вместе со мной ему хорошо", - рассказал он.

Спасение животных в Украине

Как сообщал УНИАН, зимой спасатели помогли эвакуировать из Покровска Донецкой области енота.

В Одессе маленького щенка достали из ямы диаметром десять сантиметров, в которую он упал. Чрезвычайникам пришлось провести настоящую спасательную операцию.

В Херсоне правоохранители забрали собаку, которая сидела привязной во дворе обстрелянного российскими захватчиками дома.

А в Буче в квартире нашли истощенную собаку, которая продолжала охранять помещение.

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