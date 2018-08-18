В Луцке хозяева почти до смерти заморили голодом собаку (видео)

Чтобы спасти собаку от верной смерти, объединились рядовые горожане.

В Луцке хозяева едва не до смерти заморили голодом собаку. На улицу тоже не выводили несколько месяцев.

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Каким-то чудом обессиленное животное таки выбежало на улицу и своей худобой просто ужаснуло прохожих. Чтобы спасти его, объединились рядовые горожане.

Как говорится в сюжете ТСН, за три дня пребывания в клинике Белла не может никак напиться. Ветеринары говорят, что в таком критическом состоянии еще собак не видели, сейчас она должна весить 30-35 кг, но весит меньше половины своей нормы.

Пса увидели на улице случайно, женщина сняла его на видео и выложила в интернет. Неравнодушные начали его искать и прочесывать районы. Поиски привели в одну из квартир города, в которой проживают 20-летний парень со своей бабушкой. Говорят, раньше там был наркопритон. Соседи не видели, чтобы парень выгуливал собаку, даже лая не слышно было.

Волонтеры нашли родственника хозяев и он не колеблясь продал им собаку за 200 грн.

В свою очередь, зоозащитники написали заявление в полицию.