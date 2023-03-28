Мужчина погиб от полученных травм.

В морском порту "Черноморск" Одесской области водителя сдуло ветром с фуры, мужчина погиб.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы. "Несчастный случай в порту "Черноморск" - водитель фуры взобрался на прицеп и его сдуло порывом ветра. От полученных травм водитель скончался", - говорится в сообщении.

Также в соцсетях обнародованы соответствующие фото, на котором возле грузовика лежит погибший мужчина.

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Непогода в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, сегодня во многих областях Украины ухудшилась погода. В Карпатах тепература упала почти до -15 градусов.

Энергетики сообщили, что из-за штормового ветра и снега с дождем в восьми областях страны произошли обесточивания. Также на состояние энергосистемы повлияло похолодание.

Сообщалось, что 28 марта в Одессе из-за штормового ветра упали почти полсотни деревьев. Известно, что два человека получили травмы, им пришлось обратиться в больницы.

Укргидрометцентр уже объявил штормовое предупреждение в Украине на 29 марта, речь идет о I уровне опасности.

Также известно, что завтра похолодание доберется даже до востока страны. А в столице максимальная температура достигнет + 1°...+2°.

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