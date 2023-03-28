Одна из пострадавших - пожилая женщина, у нее многочисленные переломы.

В Одессе из-за штормового ветра упало около 50 деревьев, пострадали два человека.

"Сегодня сильный ветер в Одессе привел к падению около 50 деревьев и больших веток. Коммунальные службы работают в оперативном режиме по ликвидации последствий непогоды. В результате непогоды два человека пострадали, их госпитализировали в медучреждения", - сообщает пресс-служба городского совета.

По информации пресс-службы Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Одесской области, одно из пострадавших лиц – пожилая женщина.

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"В Малиновском районе Одессы в результате штормового ветра произошло падение высокого дерева на несколько автомобилей. В результате сильно пострадала пожилая женщина", - рассказали в пресс-службе.

Пострадавшей была оказана первая помощь, когда спасатели ГСЧС с помощью спецтехники убрали дерево. Женщина получила многочисленные переломы, ее состояние тяжелое.

Непогода в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, в Украине из-за непогоды произошли масштабные отключения света. Обесточивание зафиксировали в восьми областях на Западе и юге страны.

Да, в Ужгороде ураган поломал деревья, сорвал крышу с магазина и перевернул скамейки.

На среду, 29 марта, в Украине также объявили штормовое предупреждение.

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