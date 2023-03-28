Также из-за похолодания в Украине несколько выросло потребление электроэнергии.

Из-за непогоды есть значительные обесточивания потребителей в восьми областях на Западе и юге Украины. Об этом сообщает НЭК""Укрэнерго" в Телеграм-канале.

"Сегодня в результате непогоды (штормовой ветер, снег с дождем) и повреждения в сетях операторов систем распределения (ОСР) есть значительные обесточивания потребителей в 8-ми областях на западе и юге Украины", - говорится в сообщении.

В частности, обесточивание есть в таких областях:

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Волынская;

Львовская;

Закарпатская;

Ривненская;

Хмельницкая;

Тернопольская;

Черновицкая;

Одесская.

Отмечается, что ремонтные бригады ОСР работают над устранением повреждения и восстановлением электроснабжения. При этом потребление несколько выше, чем в понедельник, из-за похолодания.

В компании сообщили, что сейчас работают все виды электростанций. Выработки электроэнергии достаточно, чтобы покрыть потребление. Также продолжается незначительный импорт электроэнергии.

Ситуация с электроэнергией в Украине-последние данные

В Житомирской области из-за значительных повреждений сетей вследствие неоднократных атак россиян применяются ограничения потребления.

В других регионах ограничений в сетях "Укрэнерго", которые бы приводили к необходимости ограничения потребления, нет.

Сложная ситуация с электроснабжением остается в регионах вдоль линии фронта, где враг постоянными артобстрелами повреждает сети.

В частности, вчера в результате российских обстрелов повреждены сети операторов системы распределения в Харьковской, Запорожской и Херсонской областях.

"По состоянию на сегодня наши ремонтные бригады завершили аварийно-восстановительные работы и включили 5 единиц критически важного оборудования на различных объектах магистральных сетей НЭК "Укрэнерго". Это позволило устранить некоторые сетевые ограничения и повысить надежность питания отдельных регионов", - сообщила пресс-служба.

Погода 28 марта - в Украине объявили штормовое предупреждение

На сегодня, 28 марта, в Украине из-за ухудшения погоды объявили штормовое предупреждение.

По данным Укргидрометцентра, по всей стране ожидаются порывы ветра до 17-22 м/с, а в западных областях - местами 25 м/с.

Также во многих областях в течение дня ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, а на дорогах западных и северных областей местами гололедица.

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