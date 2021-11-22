Девушка вышла на связь с родными и сообщила, что стала жертвой похищения и изнасилования.

Полицейские Полтавской области несколько дней разыскивали 20-летнюю девушку, которая считалась пропавшей без вести. Через некоторое время она вернулась домой и заявила, что стала жертвой похищения и изнасилования.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Полтавской области.

Поиски девушки продолжались с 14 по 17 ноября и прекратились после того, как она вышла на связь с родными.

Читайте такжеУкраинка два года не может увидеть сына, которого удерживают родственники (видео)По данным полиции, к совершению этого преступления могут быть причастны двое мужчин. Один из них — житель Днепропетровской области, другой — Полтавы. Обоих уже задержали.

"В ходе проведения оперативно-розыскных и следственных действий, полиция установила лиц, причастных к совершению данных уголовных правонарушений. Ими оказались житель Полтавы 2000 года рождения, и житель Днепропетровской области 1992 года рождения. Обоим мужчинам сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании им меры пресечения", — рассказали в полиции.

Подозреваемым в совершении преступления грозит до пяти лет тюрьмы. Следствие продолжается.

Как сообщал УНИАН, в Южно-Африканской Республике девушка обнаружила в холодильнике парня, с которым пошла на первое свидание, труп человека.

Мужчине предъявили обвинение в убийстве, сейчас он под стражей.

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Автор: Марта Гичко