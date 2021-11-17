Кроме того, в 13 лет ее выдали замуж за 33-летнего насильника, а также девушка подвергалась сексуальному насилию со стороны отца.

По меньшей мере семь мужчин были арестованы в западной Индии после того, как 16-летняя бездомная девушка заявила о сотнях случаев изнасилования сотнями мужчин.

Как рассказали в индийском комитете по защите детей, потерпевшая сообщила, что ее изнасиловали 400 человек, среди которых двое полицейских, пишет CNN. Всего девушка смогла точно идентифицировать по крайней мере 25 предполагаемых преступников.

Девушку поймали и заставили заниматься секс-работой, когда она попрошайничала на автобусной остановке. Она также рассказала, что в 13 лет ее выдали замуж за 33-летнего мужчину, который изнасиловал ее. Кроме того, девушка подвергалась сексуальному насилию со стороны отца. Все это вынудило ее уйти из дома и поселиться на автобусной остановке.

Местная защитница прав женщин Йогита Бхаяна назвала произошедшее "самым трагическим случаем изнасилования в истории".

"Эту девушку пытали каждый божий день. Мы хотим строгого наказания для всех виновных", - отметила активистка.

В полиции выдвинутые против правоохранителей обвинения не комментируют. Там сообщили, что зарегистрировали дела против восьми мужчин, в том числе одного несовершеннолетнего.

Читайте такжеНа Волыни нападавший изнасиловал девушку после гинекологической операцииГромкие дела об изнасиловании часто появляются в заголовках индийских СМИ. Так, недавно, в сентябре этого года полиция арестовала 33 человека за предполагаемое групповое изнасилование 15-летней девушки в Махараштре. А в том же месяце другая девушка умерла после того, как ее якобы изнасиловали и избили железным прутом в Мумбаи. Ранее, в августе этого года 9-летняя девочка была изнасилована и убита в Дели.

По данным Национального бюро регистрации преступлений Индии, в 2020 году в стране было зарегистрировано более 28 000 случаев предполагаемого изнасилования женщин - по одному примерно каждые 18 минут. Эксперты считают, что реальная цифра намного выше, так как о многих случаях жертвы не сообщают из-за страха.

Как сообщал УНИАН, в Индии священник изнасиловал, убил и сжег в крематории 9-летнюю девочку.

А на Волыни 63-летний мужчина несколько раз изнасиловал 7-летнюю девочку.

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Автор: Катерина Комолова