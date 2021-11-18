Отдельно полицейские обнаружили череп жертвы.

В Южно-Африканской Республике девушка обнаружила в холодильнике парня, с которым пошла на первое свидание, труп человека.

Об этом пишет местное издание IOL.

Девушка познакомилась с 26-летним парнем в социальных сетях. После первого свидания она переночевала у него дома, в съемном жилье в Соуэто на юго-западной окраине Йоханнесбурга, а утром решила что-то приготовить на завтрак.

Однако в морозильной камере холодильника девушку ожидала ужасающая находка - расчлененные части тела женщины.

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Как сообщал УНИАН, ранее в Германии суд вынес приговор матери, которая убила пять своих детей из-за фото бывшего с новой женщиной. В США подросток убил свою семью, выложил фото трупов в соцсети и угрожал расправой школе. А в Австралии учитель начальной школы использовал фотографии детей для создания секс-видео.

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Автор: Катерина Комолова