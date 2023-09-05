В столкновении на дороге А61 погибли 35-летняя Дарья Бартенева, ее 6-летний сын Игорь и 15-летняя падчерица Анастасия.

В Великобритании в ДТП погибли украинка и двое детей. Семья жила в Северном Йоркшире.

Как пишет The Independent, авария произошла в воскресенье, 3 сентября, на дороге А61. Там столкнулись два автомобиля и двухэтажный автобус. Погибли 35-летняя Дарья Бартенева, ее 6-летний сын Игорь и 15-летняя падчерица Анастасия.

Полиция сообщает, что Дарья Бартенева и двое детей ехали вместе в серебристом Vauxhall Meriva, который около 14:20 попал в аварию с автобусом и синей Toyota Aygo. Авария произошла между Саут-Стейнли и Рипли, недалеко от Рипона.

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"К сожалению, все трое пассажиров Vauxhall Meriva погибли в результате столкновения", – добавили правоохранители.

Кроме этого, пострадал водитель автобуса – его доставили в больницу с травмами ноги. Два человека, которые находились в Toyota, не пострадали.

ДТП с украинцами за границей

29 августа в Румынии автобус с украинцами попал в аварию. Он врезался в ограничитель высоты, вследствие чего часть крыши просто снесло. На момент ДТП в автобусе было около 40 пассажиров. Румынские СМИ писали о 15 пострадавших.

Тремя днями ранее в Италии разбился автобус с украинцами. Он врезался в польскую фуру. Четыре человека оказались в тяжелом состоянии. Сообщалось о еще десяти травмированных, жизням которых угрозы не было.

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