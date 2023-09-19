Об сказал официальный представитель правительства Петр Мюллер.

Польша, скорее всего, сократит финансовую поддержку миллионов украинских беженцев, которых она принимает, заявило правительство страны.

В то время как правительство в Варшаве было одним из самых ярых сторонников Украины, помогая ей защититься от вторжения России, предлагая финансовую и военную помощь и служа воротами для западных поставок, связи между двумя странами ухудшаются в преддверии выборов в Польше, пишет Bloomberg.

Поддержка беженцев, которая включает в себя отмену требований о проживании и предоставление разрешений на работу, бесплатный доступ к школам, медицинскому обслуживанию и семейным пособиям, не будет продлена в следующем году, сообщил телеканалу Polsat официальный представитель правительства Петр Мюллер.

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"Эти правила просто перестанут действовать в следующем году", - заявил Мюллер в понедельник. "Я думаю, что правила не будут существенно расширены".

По словам Анны Шмидт, заместителя министра семьи и социальной политики, Польша потратила около 2,4 миллиарда злотых (550 миллионов долларов) на выплаты для украинских семей, которые бежали в Польшу от войны.

Украинские беженцы в Польше - детали

Наличие друзей и знакомых в Германии, более высокие заработки и социальные выплаты являются основными причинами, почему украинские беженцы покидают Польшу и едут в Германию.

Согласно данным Евростата, на конец июня 2023 года в Германии было зарегистрировано примерно 1,1 миллиона граждан Украины, тогда как в Польше их было почти 975 тысяч. Это означает, что с августа 2022 года количество зарегистрированных беженцев в Польше уменьшилось более чем на 350 тысяч. человек, а в Германии – выросло более чем на 410 тыс. в то же время.

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