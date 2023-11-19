Трое украинцев погибли, а четверо - получили травмы различной степени тяжести.

В Министерстве иностранных дел Украины сообщили подробности аварии автобуса с украинскими гражданами в Польши.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД Украины, в местности возле города Грубешова в Польше произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса на украинской регистрации.

"В результате ДТП погибли трое украинцев: две женщины и ребенок шести лет. Остальные четверо граждан получили травмы различной степени тяжести. Они госпитализированы, сейчас им оказывается необходимая медицинская помощь в больницах соседних городов", - сообщили украинские дипломаты.

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В то же время, на место ДТП выехал украинский консул для предоставления украинцам консульской помощи.

По данным МИД, Генеральное консульство Украины в Люблине взаимодействует с польскими правоохранителями в контексте выяснения всех обстоятельств аварии, контролирует лечение пострадавших граждан.

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Об аварии с микроавтобусом, в котором находились граждане Украины, сначала сообщили польские СМИ. Затем эту информацию подтвердили местные спасатели.

Отмечалось, что в автобусе ехало 10 человек, все они – граждане Украины. По предварительной версии, причиной аварии автобуса стало то, что водитель уснул во время движения.

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