Украинский певец и офицер ВСУ Женя Галич попал в дорожно-транспортное происшествие. Этот день он назвал вторым своим днем рождения.
На своей странице в Instagram он опубликовал кадры с места аварии. На них видно, что в боевой машине полностью разбито лобовое стекло и помята крыша.
К счастью, с самим Галичем и его побратимами все в порядке.
"Жизнь дала нам еще один шанс. Значит мы здесь нужны. Поборемся. Сегодня у меня и моих побратимов второй день рождения. Спасибо ангелу-хранителю", - написал Галич.
Чем известен Женя Галич
Женя Галич - украинский рок-музыкант, участник группы O.Torvald. 13 мая 2017 года Евгений представлял Украину на Евровидении-2017 в Киеве с композицией "Time". По итогам совместного голосования членов жюри и телезрителей, песня получила 36 баллов и заняла 24 место.
У Галича есть жена и двое детей - дочь Ева и сын Даня.
В начале полномасштабного российского вторжения вступил в ряды ВСУ. Он защищает Украину от оккупантов. Бывал в самых горячих точках.