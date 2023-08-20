Он чудом остался жив.

Украинский певец и офицер ВСУ Женя Галич попал в дорожно-транспортное происшествие. Этот день он назвал вторым своим днем рождения.

На своей странице в Instagram он опубликовал кадры с места аварии. На них видно, что в боевой машине полностью разбито лобовое стекло и помята крыша.

К счастью, с самим Галичем и его побратимами все в порядке.

Видео дня

"Жизнь дала нам еще один шанс. Значит мы здесь нужны. Поборемся. Сегодня у меня и моих побратимов второй день рождения. Спасибо ангелу-хранителю", - написал Галич.

Чем известен Женя Галич

Женя Галич - украинский рок-музыкант, участник группы O.Torvald. 13 мая 2017 года Евгений представлял Украину на Евровидении-2017 в Киеве с композицией "Time". По итогам совместного голосования членов жюри и телезрителей, песня получила 36 баллов и заняла 24 место.

У Галича есть жена и двое детей - дочь Ева и сын Даня.

В начале полномасштабного российского вторжения вступил в ряды ВСУ. Он защищает Украину от оккупантов. Бывал в самых горячих точках.

Вас также могут заинтересовать новости: