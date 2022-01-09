В Польше посреди улицы нашли украинку без сознания с чужим младенцем

Малыш лежал сверху на женщине и громко плакал.

В Варшаве (Польша) среди улицы нашли 33-летнюю украинку. Женщина находилась в бессознательном состоянии, а сверху на ней лежал и плакал пятимесячный малыш.

Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

Инцидент произошел посреди ночи. Женщину обнаружили случайные прохожие.

Как отметили в полиции, женщина лежала между припаркованных авто. На ней лежал младенец в комбинезоне, но без шапки.

Читайте такжеВ Италии 80-летний мужчина убил жену-украинку после отказа в интимеЛюди пытались помочь женщине, но она не реагировала ни на что. Позже оказалось, она была очень пьяна. По данным полиции, в крови женщины было 3 промилле алкоголя, что примерно равно 0,5 л водки.

Медики констатировали, что угрозы жизни женщины и ребенка нет.

Кроме того, выяснилось, что женщина не мать ребенка, а ее тетя. Она вышла на прогулку с малышом, но внезапно перестала выходить на связь.

На место происшествия приехали родители пятимесячного малыша, но и те были навеселе. В частности, в крови матери обнаружили 1 промилле алкоголя, а в крови отца - 1,5 промилле. Оба - граждане Украины.

Малыша временно изъяли из семьи. Украинке, которую нашли без сознания с ребенком, грозит до 5 лет лишения свободы.