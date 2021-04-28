Изучением поведения школьника займется специальная комиссия.

В Одессе полиция квалифицировала как хулиганство действия восьмиклассника, который брызнул на уроке в лицо учительнице из перцового баллончика.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия в школе в Суворовском районе города.

Предварительно установлено, что во время урока ученик 8-го класса в ответ на замечание учительницы распылил ей в лицо содержимое перцового баллончика. Женщину доставили в больницу с ожогом роговицы глаз, учащихся класса эвакуировали.

Как отмечается, действия 15-летнего школьника квалифицировали по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Что говорят в горсовете

Директор департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич сообщила журналистам, что инцидент в школе №22 тщательно изучен.

"Причины, приведшие к такому поведению ученика, должна изучить специальная комиссия", - сказала Буйневич.

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По ее данным, пострадавшая – квалифицированный опытный педагог. Пока неизвестно, сколько времени женщина, получившая ожог глаз, пробудет на больничном.

По словам одноклассников подростка, его мать умерла, а сегодняшний прецедент – не исключение. В частности, он ранее уже нарушал дисциплину.

Дочь потерпевшей рассказала, что ее мать – учитель математики Татьяна Скрипник – сделала замечание мальчику, потому что он не делал необходимые записи в тетради, после чего он применил ненормативную лексику. Учительница попросила повторить его сказанное на камеру телефона, чтобы потом никто не доказывал обратное – что ученик ее не оскорблял. После этого он вытащил баллончик и брызнул ей в лицо.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Одессе восьмиклассник на уроке брызнул в лицо учительнице математики из баллончика.

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Автор: Лариса Козовая