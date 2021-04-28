В Одессе восьмиклассник на уроке брызнул в учительницу из газового баллончика.
Как сообщили журналистам в мэрии города, ученик 8-го класса школы № 22 использовал газовый баллончик на уроке и попал в глаза учителю математики.
«Сейчас учительнице оказана первая помощь в профильной больнице. Она находится дома. Врачи диагностировали ожог глаз», - сообщили в мэрии.
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В учебное заведение вызвали полицию, которая в настоящее время разбирается в случившемся. С ребенком работают психологи.
В мэрии добавили, что затяжного конфликта между учительницей и учеником не было.
В некоторых Телеграмм-каналах появилось видео, на котором запечатлено, что учительница снимает ученика на камеру мобильного телефона, и просит повторить обещания «убить ее и зарезать». После этого школьник распылил газ, некоторые дети начали кричать и просить открыть окна.
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