Директор школы заявил, что ученик неоднократно нарушал дисциплину.

Одесская учительница, против которой восьмиклассник во время урока применил газовый баллончик, по предварительным данным не имела с ним длительного конфликта.

Читайте такжеКарантин в Киеве: когда ученики возвращаются за школьные парты

Как сообщают "Вартові Еспресо", об этом рассказала глава городского департамента образования Елена Буйневич.

По ее словам, у пострадавшей учительницы диагностировали ожог глаз. Сейчас она находится дома. Причины инцидента должна установить специальная комиссия - следует выяснить, почему ребенок оказался в таком психологическом состоянии, и где взял газовый баллончик.

Отец восьмиклассника на инцидент пока еще не отреагировал.

Как рассказала Буйневич, директор школы сообщила, что ученик часто нарушал дисциплину. Впрочем, информации о длительном конфликте между ним и пострадавшей учительницей нет.

Предположительно, ссора между педагогом и школьником возникла непосредственно во время урока.

Тем временем в одесских Telegram-каналах пишут, что проблемный ученик месяц назад потерял свою мать, а учительница вроде бы сделала ему замечание и пригрозила позвонить родителям.

Напомним, в одесской школе №22 ученик 8-го класса брызнул в учительницу из газового баллончика. В учебное заведение вызвали полицию.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Захаров