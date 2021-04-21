Мать рассказывает, что собиралась войти в комнату, где спали дочери, когда вдруг раздался взрыв: муж женщины активировал ручную гранату.

Читайте такжеОБСЕ уточняет детали гибели ребенка на оккупированной "ДНР" территорииНа оккупированной территории Донецкой области от взрыва гранаты погибла двухлетняя девочка. Гранату активировал отец ребенка.

К такому выводу пришли в ОБСЕ, где изучали информацию о гибели девочки, говорится в отчете организации за 20 апреля.

Трагедия произошла 8 февраля в Снежном, расположенном в 72 км к востоку от Донецка. 9 апреля мама девочки рассказала наблюдателям, что проснулась вечером 8 февраля и собиралась войти в комнату, где спали ее две дочери, но услышала взрыв.

"По словам женщины, ее муж активировал ручную гранату, которая взорвалась в помещении. Она также добавила, что дочь прооперировали в больнице Донецка, а позднее, 20 февраля, девочка умерла", - сообщается в отчете.

16 апреля персонал морга в подконтрольном боевикам Донецке подтвердил, что девочка умерла 20 февраля после того, как 8 февраля ее госпитализировали в больницу города с ранами головы, которые соответствовали последствиям взрыва.

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Автор: Катерина Комолова