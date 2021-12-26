Люди в панике разбегались в поиске укрытия.

Жуткий случай произошел в оккупированном Луганске. Во время открытия новогодней елки запущенный фейерверк попал прямо в толпу.

Соответствующее видео обнародован один из Telegram-каналов.

Люди собрались на открытие елки вместе с детьми, когда запустили фейерверк и он буквально обстреливал собравшихся. Людям пришлось убегать и прятаться, чтобы спастись от пиротехники.

Читайте такжеВ Днепре вор-неудачник устроил погром в супермаркете (фото)В результате инцидента никто не пострадал, но жители города сильно испугались. При этом фейерверк повредил жилой дом.

"Фейерверк буквально устроил бомбёжку по горожанам. Отдельные залпы попали в жилой дом справа от драматического театра", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал УНИАН, в сети показали "лысоватую" новогоднюю елку, установленную в Киеве в здание Министерства юстиции. Несколько юзеров отметили, что им было бы интересно узнать цену елки, установленной в Министерстве юстиции.

Вас также могут заинтересовать новости: