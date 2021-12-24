Оказалось, что новогоднее дерево стоит 600 тысяч гривень, а не 5 миллионов.

Мистическая история произошла с новогодней елкой на Центральном железнодорожном вокзале Киева. Она не только внезапно нашлась, но еще и изрядно подешевела.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

Изначально в Соломенской окружной прокуратуре Киева заявили, что открыто дело по факту разворовывания средств "Укрзализныци" при заключении договоров на установку и украшение новогодней елки в помещении Центрального железнодорожного вокзала на общую сумму около 5 миллионов гривен.

"Досудебным расследованием установлено, что в соответствии с договорами, заключенными Филиалом "Вокзальная компания" АО "Укрзалізниця", конечный срок выполнения работ по установке новогодней елки не позднее 17.12.2021. Однако 22.12.2021 в ходе проведения досмотра в помещении Центрального железнодорожного вокзала установлено отсутствие новогодней елки", - говорится в сообщении.

Читайте такжеС музыкой и песнями: в Киеве запустили праздничный трамвай (видео)К вечеру 23 декабря елка внезапно нашлась. В пресс-службе "Укрзализныци" заявили, что на Центральном железнодорожном вокзале монтируют новогоднюю елку. В компании заверили, что елка будет готова накануне католического Рождества.

Действительно, по состоянию на утро 24 декабря праздничное дерево уже радовало работников и посетителей вокзала. Правда, выяснилось, что елка не стоит 5 миллионов гривень. Она обошлась всего в 600 тысяч гривень.

Рождество и Новый год в Киеве

В этом году главную елку страны на Софийской площади украсили по тематике Рождества – с вертепом и шатром. Организаторы позаботились и о просветительской составляющей - гостей знакомят с историей рождения Иисуса Христа, а вертеп состоит из панно и 38 фигурок святого семейства.

Монтировать главную елку страны начали еще 30 ноября. Новогоднее дерево отрыли вечером 18 декабря - в канун Дня Святого Николая.

С 11 декабря на ВДНХ открылся ежегодный парк зимних развлечений "Зимняя страна". Всего будет 20 развлекательных локаций. На центральной площади будет 15-метровая праздничная елка, а рядом обустроят фотозоны.

Всего в Киев подготовили для жителей и гостей столицы 14 новогодних локаций, которые заработали с 16 декабря.

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