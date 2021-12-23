Праздничное дерево в министерстве вызывает и смех, и слезы, отметила одна из интернет-пользователей.

В сети показали "лысоватую" новогоднюю елку, установленную в Киеве в здание Министерства юстиции.

Фото праздничного дерева на своей странице в Facebook опубликовал киевлянин Сергей Старенький.

Елку в Минюсте уже "разгромили" ряд интернет-пользователей.

"Елка точно позорище! А потом все, кто работает с такой красотой рядом не очень довольны жизнью и ищут виновных в этом среди граждан, обращающихся... конечно, все гораздо масштабнее, но елка – и смех, и слезы!" – поделилась мнением Irina Tarasova.

"Елка – шик! Интересно, о чем думал тот креативный сотрудник, которому была поставлена задача "купить и украсить"...", – написал Taras Kozub.

Несколько юзеров отметили, что им было бы интересно узнать цену елки, установленной в Минюсте.

Напомним, в 2020 году в Киеве на Софийской площади на главную елку страны во время монтажа вместо традиционной звезды установили шляпу желтого цвета весом 58 килограммов. После этого в сети елку высмеяли.

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