Девушку избили в ночное время. Пострадавшей понадобилась помощь медиков.

В Тернополе в парке незнакомые злоумышленники избили 17-летнюю девушку. У пострадавшей диагностирована, в частности, закрытая травма грудной клетки.

Инцидент произошел в ночь на понедельник, 13 сентября. Бригада скорой помощи выехала на ул. Русскую в начале первого часа ночи, сообщил в Facebook гендиректор Центра экстренной медицинской помощи Тернопольщины Михаил Джус.

По его данным, медики оказали девушке помощь, а затем доставили ее в травмпункт.

Работники скорой также сообщили об избиении подростка сотрудникам полиции.

Читайте такжеВнезапно стало плохо: в Тернопольской области во время танцев на свадьбе умер мужчина"...Со слов подруги, девушку избили незнакомые в парке... С закрытой травмой грудной клетки, травмой левой щеки потерпевшая, после оказанной медицинской помощи, доставлена в детский травмпункт", – отметил Джус.

В Уголовном кодексе Украины предусмотрено наказание за нанесение легких телесных повреждений, повреждений средней степени тяжести, а также тяжких повреждений – это соответственно ст. 125, 122 и 121. Степень тяжести телесных повреждений определяют эксперты.

Напомним, в конце августа в Одессе произошел инцидент, связанный с применением грубой силы, который разозлил ряд интернет-пользователей.

В областном центре мужчина с ноги ударил бабушку и обозвал "б*ндеровкой". Позже злоумышленник признался в содеянном на камеру и утверждал, что не знает, зачем "атаковал" бабушку.

Автор: Екатерина Присяжнюк