Судно обещают восстановить в ближайшее время.

В Одессу прибыл корабль "Балта" Военно-морских сил ВСУ, потерпевший бедствие в Черном море.

Об это сообщили в командовании ВМС ВС Украины.

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"Корабль ВМС ВС Украины, который во время выполнения задач по назначению потерпел бедствие в акватории Черного моря, вернулся в пункт постоянной дислокации в Одессе", - заявили в ведомстве.

Как отмечается, несмотря на штормовые условия, благодаря умелым и оперативным действиям экипажа последствия аварийной ситуации удалось локализовать и не допустить дальнейшее затопление отсеков корабля. В борьбе за живучесть судна основную роль сыграла подготовка личного состава. Также важным фактором, который позволил удержать корабль на плаву, стал проведенный ремонт, который был реализован на нем впервые за последние тридцать лет.

"Стоит отметить и профессиональные действия морской авиации, осуществившей транспортировку аварийно-спасательного имущества и эвакуацию личного состава. Корабль будет восстановлен в короткие сроки, после чего он продолжит выполнять задачи по назначению в составе ВМС ВС Украины", - отметили в командовании.

Командование Военно-Морских Сил ВС Украины выразило благодарность за оказанную помощь руководству и личному составу предприятия "Морская поисково-спасательная служба" Министерства инфраструктуры Украины, а также Государственной пограничной службы Украины и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Крушение судна: что известно

Инцидент произошел 13 октября во время выполнения кораблем U-811 "Балта" задач по назначению.

Аварийная ситуация возникла в результате резкого ухудшения погодных условий. Корабль ВМС Украины получил повреждения, его поставили на якорь.

Автор: Лариса Козовая