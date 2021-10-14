Для ликвидации последствий аварии задействовали личный состав аварийно-спасательного отряда.

Корабль Военно-морских сил, который 13 октября потерпел аварию в Черном море, буксируют в пункт базирования в Одессе. Экипаж судна частично вернули в пункт постоянной дислокации.

Об этом сообщает пресс-центр Генерального штаба ВСУ на Facebook-странице.

"По состоянию на 8:30 личный состав, не задействованный в мероприятиях по борьбе за живучесть, доставили в пункт постоянной дислокации. Военнослужащие чувствуют себя хорошо", – говорится в сообщении.

Для ликвидации последствий аварии задействовали личный состав аварийно-спасательного отряда ВМС.

Авария корабля ВМС Украины: что произошло

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Аварийная ситуация возникла в результате резкого ухудшения погодных условий. Корабль ВМС Украины получил повреждения, его поставили на якорь.

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Автор: Катерина Шварц