Мужчина продавал преступникам оружие и боеприпасы.

В Одесской Области задержан правоохранитель, который торговал с местным криминалитетом оружием и боеприпасами еще с ноября 2022 года.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований. Установлено, что правоохранитель воровал оружие в своей воинской части и искал желающих приобрести его среди представителей криминалитета, которые ранее привлекались к ответственности за торговлю оружием.

"12 апреля правоохранитель задержан во время продажи очередной партии боевых припасов и оружия. Почти полторы тысячи патронов и пистолет правоохранитель хотел сбыть за 600 долл.",- говорится в сообщении.

Видео дня

По оперативным данным, злоумышленник наладил свой "бизнес" с ноября 2022 года. С тех пор он успел продать некоторое количество патронов и гранаты Ф-1.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в незаконном сбыте оружия (ч. 1 ст. 263 УК Украины) и избрании ему меры пресечения.

Устанавливается источник поступления оружия и другие лица, причастные к преступлению. Задержанному грозит до 7 лет лишения свободы.

Преступления с применением оружия в Одесской области

Напомним, что в последнее время в Одесской области правоохранители довольно часто фиксируют случаи нарушения закона с применением огнестрельного оружия, которое украинцы покупают на черном рынке.

Так, недавно один преступник угрожал украинцу пистолетом во время сеанса кино, требуя отдать телефон.

Также "огнестрельной" угрозой отметился один из прохожих, который агрессивно отреагировал на замечание о том, что его пес гуляет без намордника.

Вас также могут заинтересовать новости: