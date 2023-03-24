ГБР задержало двух правоохранителей при получении 5 тысяч долларов взятки.

Во Львовской области задержаны двое правоохранителей, которые требовали взятки от руководителя благотворительного фонда, который помогает военным, за якобы закрытие уголовного производства. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Отмечается, что благотворительный фонд из Днепра помогает военным и закупает необходимое для них оборудование в странах Европы. Правоохранители из города Жовква решили "исследовать" происхождение документов относительно беспрепятственного пересечения госграницы представителями фонда.

"Несмотря на то, что все уполномоченные от организации вовремя возвращались на территорию Украины с необходимой для военных помощью, правоохранители начали требовать 5 тысяч долларов США за закрытие "уголовного производства". В частном разговоре один из них предложил руководителю фонда заплатить, чтобы не пятнать репутацию благотворителей", - говорится в сообщении.

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ГБР задержало правоохранителей при получении всей суммы взятки. Двум правоохранителям сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет

Решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемых должностей. Досудебное расследование продолжается, изучается возможная причастность к преступлению других служебных лиц.

Взяточники в Украине - новости

Как сообщал УНИАН, в апреле 2022 года во Львовской области арестовали чиновника, который требовал у волонтера 100 тысяч гривень взятки за отправку гуманитарной помощи в виде автобуса марки Volvo украинским военным.

В июле на Львовщине правоохранители разоблачили преступную схему беспрепятственной растаможки автомобилей. В состав преступной группировки входили должностные лица Львовской таможни, таможенные брокеры и гражданин одной из стран ЕС. Незаконные доходы участников схемы составляли миллионы долларов США.

Между тем, в мае прошлого года СБУ раскрыла масштабную схему хищения гуманитарной помощи в Черкассах. Чиновники планировали реализовать более 1 тысячи бронежилетов, которые были предназначены для Вооруженных сил Украины. Общая сумма за незаконную продажу снаряжения могла превысить 12 миллионов гривень.

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