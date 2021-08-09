Закарпатские полицейские разыскали мужчину, которого заподозрили в попытке похищения девочек в городе Виноградов.
Об этом сообщают в полиции Закарпатской области.
Ранее местная жительница заявила, что водитель "Opel" пытался похитить ее детей, предлагая им мороженое.
Полицейские опросили возможных очевидцев, проверили записи камер видеонаблюдения и нашли этого мужчину.
Читайте также16-летняя продавщица арбузов три дня в реанимации после ДТП под ОдессойВыяснилось, что он работает торговым агентом фирмы по продаже мороженого.
По его словам, в конце рабочего дня у него осталось мороженое, поэтому он начал угощать им местных детей.
Мужчина уверяет, что злых намерений у него не было. Полицейские продолжают проверку по этому факту.
Обвинившая его женщина рассказала ТСН, что мужчина с ней связался и принес извинения.
"Он приехал на кладбище зажечь свечу знакомому. Все хорошо. Полиция отреагировала, мужчину допросили. Дело закрывается, так как он не хотел сделать ничего плохого ", - рассказала Диана Мокар.