Двое уклонистов заплатили по 4,5 тыс. долл.

В Одесской области задержаны трое мужчин, которые переправляли уклонистов в непризнанное Приднестровье.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

Отмечается, что сотрудники ГБР и пограничники 24 марта предотвратили незаконное перемещение через госграницу двух украинцев, которые пытались избежать призыва на военную службу.

Установлено, что незаконную схему переправки военнообязанных с помощью лодки организовали трое жителей Одесской области. За эти "услуги" они получили по 4,5 тыс. долл. от каждого уклониста.

Трое организаторов задержаны. Начато уголовное производство по факту незаконной переправки людей через государственную границу Украины.

Ранее в Одесской области задержали братьев, которые пытались незаконно выехать из Украины.

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