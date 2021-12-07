Жертвой злоумышленников стал их партнер по наркобизнесу.

В Одесской области за жестокое убийство медика будут судить четырех мужчин.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, в суд направлен обвинительный акт в отношении организатора и трех сообщников, обвиняемых в убийстве 36-летнего врача.

Читайте также"Шутка подростков": в Одессе школьница выпила ядовитый "коктейль"Отмечается, что окровавленное тело потерпевшего, который оказался бывшим "компаньоном" фигурантов обнаружили летом на территории неработающего завода "Центролит".

Следствием установлено, что в июне этого года четверо мужчин в возрасте от 19 до 21 лет решили организовать незаконный бизнес, связанный со сбытом наркотических средств. В сообщники привлекли потерпевшего. В дальнейшем между "бизнесменами" возникли недоразумения, и медика решили убить. Для этого злоумышленники на территории бывших складских помещений завода, в пригороде Одессы, подготовили специальное место и заманили к нему потерпевшего под предлогом встречи с поставщиками наркотиков.

"Когда мужчина прибыл на склады, сообщники начали душить его и нанесли около 14 ударов ножом в шею, голову и спину. В результате пострадавший скончался от кровопотери. Затем, чтобы скрыть следы преступления, подельники присыпали тело землей и скрылись с места преступления на автомобиле жертвы", — рассказали в прокуратуре.

Кроме того, они забрали с собой ключи от квартиры медика и пытались впоследствии в нее проникнуть.

Фигурантам инкриминируют умышленное убийство, завладение транспортным средством и нарушение неприкосновенности жилища.

Как сообщал УНИАН, в начале июля текущего года в Одессе задержали подозреваемых в жестоком убийстве мужчины, тело которого обнаружили в тоннеле бывшего завода. Информация о пропаже погибшего – жителя одного из сел Одесской области - поступило в правоохранительные органы 22 июня от его матери. Трое подозреваемых скрывались в Одессе, один – на территории Днепропетровской области, откуда родом. Все четверо арестованы.

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Автор: Лариса Козовая